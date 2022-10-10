Челябинск, , 11:27 — REGNUM Жители Челябинска подали 76 заявлений на получение выплаты в размере 20 тыс. рублей на детей мобилизованных. Об этом сообщил на совещании в мэрии замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С пятницы (7 октября — ИА REGNUM) начали принимать документы во всех управлениях соцзащиты. 76 заявлений оформлено», — цитирует его Накануне. Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, выплата положена на каждого ребёнка мобилизованного. Напомним, 21 сентября в России стартовала частичная мобилизация.