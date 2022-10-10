Рига, 10 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. После нанесённых ударов по инфраструктуре находящихся под контролем Киева городов на территории б. УССР главы МИД Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриелюс Ландсбергис призвали страны Запада поставлять киевскому нацистскому режим большее количество оружия. Они написали об этом 10 октября на своих страницах в одной из соцсетей

Ca.garcia.s Оружие

«Необходимо больше поставок оружия [Киеву]», — написал в своём сообщении Ринкевичс, связав такие призывы со взрывами в Киеве и Запорожье 10 октября.

«Больше оружия, не только слов», — указал Ландсбергис.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что на фоне повышенного внимания к гаубицам M777 из-за специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР компания из Британии BAE Systems может возобновить их производство.