Москва, , 11:23 — REGNUM Ситуация внешнего давления требует от общества сплочённости и консолидации. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент отметил, что Россия сталкивается с внешним давлением, что накладывает особую ответственность на глав регионов. По словам Путина, санкции требуют консолидации и сплочённости общества, в том числе помощи новым регионам РФ.

Глава государства призвал губернаторов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации, в том числе поддерживать семьи мобилизованных.