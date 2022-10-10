Москва, 10 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Ситуация внешнего давления требует от общества сплочённости и консолидации. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент отметил, что Россия сталкивается с внешним давлением, что накладывает особую ответственность на глав регионов. По словам Путина, санкции требуют консолидации и сплочённости общества, в том числе помощи новым регионам РФ.

Глава государства призвал губернаторов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации, в том числе поддерживать семьи мобилизованных.