Куала-Лумпур, 10 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб открыл возможность для проведения всеобщих выборов уже в 2022 году, объявив о роспуске парламента, что стало очередным шоком в череде политических потрясений в стране.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Обращаясь к общественности по телевидению, он сказал, что глава государства король Султан Ахмад Шах согласился с его просьбой о роспуске парламента.

Он добавил, что избирательная комиссия страны объявит дату выборов, которые в противном случае должны были состояться только в сентябре 2023 года. Согласно малазийскому законодательству, выборы должны быть проведены в течение 60 дней после роспуска парламента.

Исмаил Сабри Яакоб в 2021 году стал третьим премьер-министром Малайзии за три года, унаследовав разрушенную экономику и самую сильную вспышку COVID-19 с начала пандемии.

«Этим объявлением мандат возвращается народу, — сказал он. — Народный мандат является мощным средством для достижения страной политической стабильности и создания сильного, стабильного и уважаемого правительства».