Джуно , США, 10 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Американские синоптики прогнозируют, что на этой неделе на арктическое побережье Аляски обрушится новый шторм. Об этом сообщает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Синоптики предупреждают о том, что новый шторм принесёт повышенный уровень прибоя и сильные ветры. Однако уровень воды и ветра не будут такими разрушительными, как те, которые принесли остатки остатки тайфуна «Мербок» в сентябре 2022 года.

По словам Джонатана Крайста, специалиста национальной метеорологической службы США, обычно в период с сентября по декабрь на севере и западе Аляски случаются сильные штормы.

Напомним, что в середине сентября на территорию Аляски обрушился шторм, образованный остатками тайфуна «Мербок». Ураганный ветер, обрушившийся на населённые пункты, расположенные вдоль западного побережья штата, вызвал разрушения городов, нанёс ущерб зданиям и частным домам. Кроме того, ряд населённых пунктов остался без электроэнергии на несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, на восстановление последствий разрушений, вызванных штормом на Аляске, который прошёл в середине сентября, различными фондами будет выделено более 1 млн долларов.

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