Пекин, 10 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Китайские власти ознакомились с сообщениями о взрывах в Киеве. Об этом 10 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Мы обратили на это внимание, Китай надеется на снижение эскалации», — подчеркнула дипломат.

Мао Нин добавила, что Китай надеется, что все стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством диалога и переговоров. она также добавила, что Пекин поддерживает взаимодействие со всеми сторонами.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября по всей территории бывш. УССР прозвучали взрывы. Несколько прилётов зафиксировали в Киеве. Один из взрывов превратил в руины территорию парка Шевченко. Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил серию ударов по столице киевского режима.

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