Таллин, 10 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Построенный в 1953 году таллинский Дома офицеров флота (сегодня — Центр русской культуры) является памятников советского монументализма, редким в современной Прибалтике. Об этом директор Центра русской культуры (ЦРК) Эдуард Томан сообщил эстонскому телевидению на русском языке ETV+.

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Комментируя подготовку министерством юстиции Закона о «красных» монументах», в котором требуется демонтировать или уничтожить символы советской власти, Томан напомнил, что в ЦРК помимо уникальных батальных картин известных художников представлены не менее редкие огромные плафоны высокой художественной ценности, на которых причудливо совместились виды Севастополя и Таллина.

Потолок зрительного зала расписан фреской с демонстрацией сценок из жизни советских людей, а фасад здания украшают советские звезды и различные символы времен СССР.

По словам Томана, все эти элементы в нынешнее время несут исключительно художественный смысл и вызывают живой интерес у публики: «С большим интересом все это рассматривают. И в основном рассматривает, кстати, эстонская публика, поскольку русская публика давно привыкла — она даже не вникает».

Он убежден, что «в меньшей степени у зрителей присуствует желание вдохновиться серпасто- молоткастым гербом, который над нашей сценой возвышается. Здесь ничего не проходит именно под знаком того, что можно разглядеть на вот этих роскошных по-своему золотых узорах». Томан уверен, что речь идет об истории, которую не вернуть.

Он также напомнил, что здание взято под защиту как образец так называемого сталинского ампира. Его беспокойство вызывает то обстоятельство, что подготовленный закон не делает никаких исключений и для сооружений с охранным статусом.

«Это настолько сложный вопрос, а политики на уровне министров, скажем, считают, что это все как-то очень легко, поэтому надо быстро все сделать, чтобы заработать себе очки и так далее. Но здесь надо, мне кажется, думать несколько глубже и с оглядкой на профессионалов», — считает директор Центра русской культуры в столице Эстонии.