Оренбург, , 11:20 — REGNUM В Оренбурге произошло ДТП с участием семилетнего самокатчика, сообщили 10 октября в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Мальчик на самокате Publicdomainpictures.net

Инцидент произошёл в микрорайоне Степной. Водитель автомобиля при выезде с дворовой территории на ул. Салмышскую сбил ребёнка, который передвигался на самокате. Мальчику потребовалась медпомощь. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Добавим, в августе на территории Оренбуржья произошло 21 ДТП с участием детей младше 16 лет. Погибли двое несовершеннолетних.