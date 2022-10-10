Триполи, , 11:28 — REGNUM Службы безопасности Ливии обнаружили тела нелегальных мигрантов, убитых в районе города Сабрата на западе страны. Об этом 10 октября сообщает Fawasel.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

По данным журналистов, всего было обнаружено 15 тел со следами насильственной смерти.

Отмечается, что некоторые тела частично обуглены или повреждены. Как отмечается, мигранты были убиты при попытке отплыть от берегов Ливии в Европу. В свою очередь, в миссии ООН в Ливии заявили, что убийство мигрантов произошло в результате конфликта между группировками, занимающимися перевозками из Ливии в Европу.

«В пришвартованной лодке было обнаружено одиннадцать обгоревших тел, а снаружи — еще четыре тела с различными травмами. Хотя обстоятельства еще не установлены, предполагается, что убийства произошли в результате вооруженных столкновений между конкурирующими группировками, занимающимися перевозкой мигрантов», — цитирует заявление миссии Fawasel.