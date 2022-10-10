Махачкала, , 11:19 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов поручил разработать пакет мер поддержки семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. В частности, было предложено создать квоту для поступления в вузы их детям, освободить от платы за посещение детьми детских садов и кружков, сообщили 10 октября в пресс-службе главы Дагестана.

Мобилизация в Дагестане Телеграм-канал администрации главы Дагестана

Так, Меликов поручил предусмотреть специальную квоту для поступления в вузы детей мобилизованных дагестанцев, возможность бесплатного посещения детьми кружков, секций и иных дополнительных занятий, а также освобождение детей мобилизованных граждан от платы за посещение детских садов.

Кроме того, будет оказана помощь пожилым членам семьи и инвалидам из семей призванного на военную службу. Для них будет предусмотрен особый порядок оказания услуг социального обслуживания. Помимо этого, в первоочередном порядке будут принимать на работу членов семьи мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Меликов заявил о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей для семей призванных в рамках частичной мобилизации.