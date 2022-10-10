Херсон, 10 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области, сообщает 10 октября Минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Киевские нацисты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Рано утром было обстреляно общежитие Бериславского медколледжа. В результате, к несчастью, пострадал мирный житель», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавший с серьезными травмами был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.