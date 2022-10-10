Москва, 10 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Одной из причин роста в РФ цен на рыбу в 2022 году стало снижение импорта на 35%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Рыба

«Существенный скачок цен произошел в марте–апреле 2022 года на фоне ажиотажного спроса и резких валютных скачков. После этого темпы роста цен замедлились, — сказала Долгова. — Однако независимо от этих факторов динамика цен определяется рядом других факторов. Во-первых, ростом затрат на промысел рыбы: дорожает топливо, растут ставки сборов за биоресурсы (зависят от бассейна и устанавливаются в рублях за тонну). Система реализации квот на вылов рыбы и морепродуктов на аукционах вынуждает рыбаков брать кредиты, для возврата которых необходимы существенные средства. Во-вторых, между рыбаками и конечным потребителем, особенно в районах, далеких от мест вылова, выстраивается длинная цепочка посредников, из-за которой цены увеличиваются в несколько раз. В-третьих, высокий платежеспособный спрос на мировых рынках стимулирует вывоз рыбы в другие страны. Так, экспорт рыбной продукции за 9 месяцев 2022 года увеличился более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, по данным Рыбного союза».

В результате, как пояснила Долгова, на внутреннем рынке РФ реализуется рыбная продукция более низкого качества, не соответствующая зарубежным стандартам, но по ценам, близким к мировым.

«В-четвертых, несовершенство регулирования и законодательства. Так, естественная миграция рыбы приводит к тому, что какие-то ее виды могут периодически уходить от берегов России. Например, в 2022 году отмечается снижение вылова в Балтийском море на 8,6% относительно прошлого года. В-пятых, в 2022 году отмечается снижение импорта рыбной продукции на 35%, по данным Рыбного союза, что способствует дефициту рыбного сырья», — сказала Долгова.

При этом она отметила, что многие ретейлеры, особенно в крупных городах, отмечают относительный рост спроса на рыбную продукцию быстрого приготовления или уже готовую к употреблению.

«Цены на такие продукты существенно выше, чем на замороженную или неразделанную рыбу, поскольку включают затраты на приготовление, упаковку, хранение, а также учитывают требование к внешнему виду продукта», — подытожила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что жители РФ едят недостаточное количество рыбы, ссылаясь, главным образом, на её высокую стоимость, низкое качество и узкий ассортимент.