Чита, , 11:18 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов 10 октября поручил краевым властям усилить работу по организации поддержки и помощи в разных формах для мобилизованных забайкальцев. Ряд распоряжений он обнародовал на оперативном совещании правительства края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мобилизация lenobl.ru

Так, в частности, главе регионального минэконома Александру Бардалееву поручено наладить координационную работу с предпринимателями Забайкалья, которые могут и хотят помочь мобилизованным в рамках своих возможностей. Для большей слаженности и организованности поддержки, а также мониторинга ситуации, минэконом будет проводить собрания бизнесменов.

Подобные конкретные поручения получили и другие чиновники разного уровня и сфер деятельности.

«Нашим парням, которые отправляются на защиту Родины, важна и нужна вся поддержка, которую мы можем им оказать, они должны знать, что здесь их ценят и любят. Все мы должны удвоить усилия для максимальной помощи мобилизованным нашим землякам, это основной приоритет!», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Я вернусь» для подготовки мобилизованных и добровольцев запустили в Чите.

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