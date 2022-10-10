Киев, 10 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Происходящее утром 10 октября на территории б. УССР — «не денацификация, а типичная декоммунизация», отметил в своем телеграм-канале основатель частной оружейной компании Влад Лобаев.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты. Специальная военная операция России — все новости»

Как сообщалось ранее, утром 10 октября ВС России наносят серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. Сообщается о взрывах практически во всех регионах.

«Страна вслед за памятниками мучительно избавляется и от остального проклятого советского наследия: света, газа, воды. Денацификация ещё впереди», — отметил Лобаев.