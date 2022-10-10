Санкт-Петербург, 10 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Петербурге разыскивают преступника, который на Лиговском проспекте перерезал горло мужчине и оставил его истекать кровью на проезжей части, сообщили 10 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Nversia.ru Нож

Молодого мужчину с ножевым ранением шеи обнаружила горожанка у дома 105 по Лиговскому проспекту поздним вечером 9 октября. Женщина вызвала на место «скорую» и сотрудников полиции.

«Мужчина, на вид 23 года, в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. Полиция выясняет обстоятельства получения ранения», — добавили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.