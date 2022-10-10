Киев, 10 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На всей территории бывш. УССР фиксируются удары по критической инфраструктуре городов. Об этом 10 октября сообщил Владимир Зеленский. Его заявление публикуют киевские СМИ.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

По данным СМИ, глава хунты был срочно эвакуирован из Киева на запад территории бывш. УССР в один из секретных бункеров.

Зеленский подтвердил, что удары наносятся по критической инфраструктуре на территории всей бывш. УССР.