Львов, Украина, 10 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Один из ударов по Львову пришёлся на военный объект, расположенный на территории города. Фотографии последствия ударов 10 октября публикуют очевидцы происходящего с территории б. УССР в соцсетях и телеграм-каналах.

Pexels.com Взрыв

На выложенных в интернет фотографиях запечатлён дым, который поднимается над военным объектом во Львове после попадания в него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Кривой Рог, находящемся на контролируемой нацистским киевским режимом территории б. УССР, также прогремели взрывы.