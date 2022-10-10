Москва, 10 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. После реорганизации трех участков бывших промзон в районе Отрадное появится примерно 16,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Комплексному развитию в Отрадном подлежат два участка в бывшей промзоне «Алтуфьевское Шоссе» и один — в бывшей промзоне «Владыкино». Сейчас эти территории используются неэффективно: их занимают склады, стоянки и автосервисы», — сказал Ефимов. Он отметил, что в преобразование участков вложат 98 млрд рублей. Помимо этого, ежегодный бюджетный эффект для города от реорганизации этих территорий превысит 6 млрд рублей в текущих ценах.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Москве произвели ремонт более 14 тыс. подъездов в жилых домах. Отмечается, что больше всего подъездов отремонтировано в Восточном, Северо-Западном, Западном и Северном административных округах.