Киев, 10 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. «Сергей Суровикин вышел на работу» — так военкор Александр Сладков 10 октября в своём телеграм-канале прокомментировал серию ударов ВС России по объектам на территории б. УССР.

Mil.ru Сергей Суровикин

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Как сообщалось ранее, утром 10 октября ВС России наносят серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. Сообщается о взрывах практически во всех регионах.

8 октября 2022 года генерал Сергей Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции России на территории б. УССР.

«Теперь главное — расширение и контроль территорий [бывш. УССР]. Пояса безопасности хотелось бы иметь широкие», — отметил Сладков.