Молчановский район, Томская область, , 11:11 — REGNUM Следователи установили причину пожара в селе Колбинка Молчановского района Томской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе пять детей.

Пожар в Томской области СУ СКР по Томской области

Портал «VTomske» со ссылкой на представителя следственного управления СКР по региону сообщает, что хозяйка дома включила электросветильник, чтобы согреть цыплят. Однако произошло замыкание электропроводки, что спровоцировало пожар.

Отмечается, что уголовное дело, открытое по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», прекращено, поскольку виновница пожара погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в ночь на 17 июля. Расследование уголовного дела было взято на контроль в Центральном аппарате СКР.

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