Молчановский район, Томская область, 10 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Следователи установили причину пожара в селе Колбинка Молчановского района Томской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе пять детей.

СУ СКР по Томской области Пожар в Томской области

Портал «VTomske» со ссылкой на представителя следственного управления СКР по региону сообщает, что хозяйка дома включила электросветильник, чтобы согреть цыплят. Однако произошло замыкание электропроводки, что спровоцировало пожар.

Отмечается, что уголовное дело, открытое по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», прекращено, поскольку виновница пожара погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в ночь на 17 июля. Расследование уголовного дела было взято на контроль в Центральном аппарате СКР.