Ростов-на-Дону, 10 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону высадят десятки тюльпанов. На закупку цветов, уход за ними выделено 17 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны

Конкурс объявил городской департамент жилищно-коммунального хозяйства. В указанную сумму входит разработка схемы цветников, посадка луковиц, а также уход за цветами в 2023–2024 годах.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону осенью высадят более 400 тыс. тюльпанов. День тюльпанонасаждения планируется провести 22 октября.