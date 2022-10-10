Село Усть-Качка, Пермский край, 10 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Пермском крае многодетную семью выселяют из квартиры из-за долгов. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

По факту выселения женщины с тремя малолетними детьми организован межведомственный приём многодетной жительницы села Усть-Качка. Пермячка обратилась в следственные органы и пожаловалась на сложившуюся ситуацию. Выселение осуществляется по судебному решению в связи с большой задолженностью по коммунальным платежам.

В рамках многодетной женщине предложили различные варианты решения жилищного вопроса, в том числе предложен вариант переезда в благоустроенную комнату общежития без необходимости оплаты задолженности по оплате коммунальных платежей в занимаемой в настоящее время квартире. Также был разъяснен порядок получения социальных выплат.

В свою очередь, по факту выселения семьи проводится доследственная проверка. После неё следователь примет процессуальное решение.