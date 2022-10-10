Чита, 10 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Военнослужащие, призванные из запаса, проходящие подготовку в окружном учебном центре Восточного военного округа в Забайкалье, осваивают тактику действий по борьбе с условным противником в населенных пунктах. Тренировки мобилизованных посетил губернатор Забайкалья Александр Осипов, информирует 10 октября пресс-служба ВВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«В ходе тренировки военнослужащие в составе подразделения с полученными разведданными о силах «противника» скрытно выдвинулись в район, где оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня. В дальнейшем бойцы осуществили штурм захваченного условными боевиками населенного пункта с ведением комбинированного огня из автоматов АК-12, пулеметов Калашникова, ручных гранат и применением маскировочных средств», — рассказали в пресс-службе.

Было проведено учебное разминирование отдельных участков местности, а также закрепление в населенном пункте с организацией охранения, засад и дополнительных огневых точек. Александр Осипов посмотрел, как проходят тренировки мобилизованных и пообщался с бойцами.

«Самое главное, чтобы вы адекватно действовали в любой ситуации, какая бы они ни была. Всё лишнее уберите из головы. То, ради чего мужчина рождён — оно на ваши плечи и легло. Поэтому только этому и соответствуйте. Мы вас ждём», — обратился к военнослужащим Александр Осипов.

Интенсивная подготовка мобилизованных военнослужащих проводится на занятиях по огневой подготовке с выполнением упражнений стрельб из гранатомета — РПГ7В, автоматов АК-12 со сменой огневой позиции и из различных положений. Также бойцы упражняются на точность стрельбы с набором оценочных баллов.

Кроме того, на полигоне военнослужащие проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранаты по корпусу боевой машины из окопа. Упражнение позволяет проверить характер и обучить вновь призванных военнослужащих действиям по борьбе с танками в ближнем бою.

На танковой директрисе под руководством опытных офицеров и военнослужащих по контракту организованы занятия по выполнению учебных стрельб как с места, так и в движении по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника. Стрельба ведется из вкладного ствола танковой пушки и из спаренного пулемета Калашникова.

Как сообщало ИА REGNUM, новые автоматы АК-12, снайперские винтовки, ручные пулемёты Калашникова и гранатометы РПГ-7В, мобилизированые в Забайкальском крае получили на днях. По словам командира соединения, полковника Артура Люфта, получая оружие, военнослужащие ещё раз подтверждают свою готовность служению Отечеству.

Читайте также: В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили боевое оружие