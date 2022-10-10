Кривой Рог, Бывш. УССР, , 11:10 — REGNUM В городе Кривой Рог, находящимся на контролируемой нацистским киевским режимом территории б. УССР, также прогремели взрывы. Об этом 10 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале со ссылкой на главу администрация региона Александра Вилкула.

Взрыв (сс) thomasstaub

«Ракетный удар по Кривому Рогу, сообщил глава военной администрации Вилкул», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Терещенковской улице в Шевченковском районе Киева, около которых находится здание СБУ, прогремели новые взрывы.