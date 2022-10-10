Ярославль, 10 октября 2022, 11:13 — REGNUM Три улицы в центре Ярославля хотят сделать пешеходными. С таким предложением выступил губернатор области Михаил Евраев. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.
Речь идёт об улицах Депутатской, Нахимсона и Андропова.
Глава региона поручил городским властям проработать вопрос расширения пешеходной зоны в центре Ярославля. Отмечается, что в новом проекте будет учитываться необходимость создания альтернативных парковочных мест.