Ярославль, 10 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Три улицы в центре Ярославля хотят сделать пешеходными. С таким предложением выступил губернатор области Михаил Евраев. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

Улица Нахимсона в Ярославле

Речь идёт об улицах Депутатской, Нахимсона и Андропова.

«Думаю, не ошибусь, если назову улицу Кирова самой любимой у ярославцев и гостей города. Мы задумались, можем ли сделать такими же соседние улицы — Депутатскую, Нахимсона и Андропова — и создать единое пешеходное пространство в историческом центре. Сегодня эти улицы больше похожи на узкие проезды с неудобными тротуарами и большой парковкой, где тем не менее крайне сложно найти свободное место», — сказал губернатор Михаил Евраев.

Глава региона поручил городским властям проработать вопрос расширения пешеходной зоны в центре Ярославля. Отмечается, что в новом проекте будет учитываться необходимость создания альтернативных парковочных мест.