Бухарест, , 11:09 — REGNUM Правительство Румынии объявило о начале реализации крупной программы по продаже стратегических запасов урана. Об этом 10 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, на сегодняшний день страна полностью прекратила добычу урановых руд, намерена распродать соответствующие хозяйственные активы.

«Мы не нуждаемся в масштабном использовании ядерного топлива», — резюмировал румынский премьер-министр Николае Чукэ.

О каких именно объемах продаж идет речь, не сообщается. По некоторым данным, вырученные средства будут использованы на погашение долгов обанкротившейся добывающей компании CNU, а также пополнение государственного бюджета.