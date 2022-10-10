Киев, 10 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Объекты критической инфраструктуры пострадали в результате нескольких взрывов, произошедших в центре Киева. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил 10 октября в своём телеграм-канале.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

По его словам, несколько взрывов произошли в центральном Шевченковском районе, а также в Соломенском районе. Объявлена воздушная тревога.

В результате ракетных ударов произошли попадания «в объекты критической инфраструктуры города». Есть пострадавшие, на местах работают экстренные службы.

Кличко призвал горожан без надобности не выходить на улицу, а жителей пригорода — не ехать в столицу. Одним из укрытий служит Киевский метрополитен, пассажиров он пока не перевозит. Центральные улицы Киева перекрыты правоохранителями.

Читайте также: В Киеве один из ударов был нанесён по башне бизнес-центра 101 Tower