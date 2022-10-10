Красноярск, , 11:08 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили об ожидающемся сильном ветре.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков, днём 11 октября в центральных и южных районах региона ожидается сильный ветер с порывами 15-18 м/с. В центральных районах края порывы могут достигать 20 м/с.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой. Сжигать сухую траву и мусор в условиях сильного ветра запрещено, напомнили в МЧС.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 11 октября в центральных районах Красноярского края местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в южных районах 15-18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей соседнего региона — Хакасии — также предупредили о сильном ветре.

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