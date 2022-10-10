Киев, 10 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. На Терещенковской улице в Шевченковском районе Киева, около которой находится здание СБУ, прогремели новые взрывы. Об этом 10 октября сообщили очевидцы произошедшего с территории б. УССР в соцсетях и телеграм-каналах.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из ударов в Киеве был нанесён по башне бизнес-центра 101 Tower, который расположен в центре города.