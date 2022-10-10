Москва, 10 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Новые факты обстрелов вооружёнными формированиями киевского режима территорий Белгородской и Курской областей будет расследовать СК России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM10 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

Под обстрел 8 октября попали пять населённых пунктов Белгородской области, пострадала 16-летняя девушка. В Курской области 8 октября был обстрелян посёлок Волфино, а 9 октября националисты повредили Горнальский Свято-Николаевский монастырь — разрушен братский корпус, частично разрушены крыша и перекрытия потолков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФСБ России заявили, что за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов населённых пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях.