Каир, , 11:18 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл с официальным визитом в Каир. Об этом 10 октября сообщает Masry al-Youm.

Пресс-конференция Никоса Дендиаса и Самеха Шукри МИД Греции

По данным журналистов, в ходе визита Дендиас встретился со своим египетским коллегой Самехом Шукри. В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, в первую очередь — ситуацию в Восточном Средиземноморье.

По итогам встречи, главы МИД двух стран осудили недавнее соглашение, заключенное правительствами Турции и Ливии. Соглашения предоставляет турецким компаниям эксклюзивные права на добычу нефти и газа вблизи территориальных вод Греции и Египта.

«Уходящее ливийское правительство не имеет полномочий заключать какие-либо международные соглашения или меморандумы о взаимопонимании, и мы подчеркиваем необходимость скорейшего проведения президентских и парламентских выборов в Ливии», — заявил Самех Шукри по итогам переговоров.