Биробиджан, 10 октября 2022, 11:17 — REGNUM В Еврейской АО работает штаб поддержки родственников мобилизованных мужчин «Мы вместе». В том числе звонки жителей региона круглосуточно принимает горячая линия, туда можно обращаться в том числе за психологической помощью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе областного правительства.
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Региональным штабом руководит директор Центра «Мост» Иван Фраш. Подразделения этой структуры функционируют в каждом районе автономии, в том числе через них идёт сбор помощи для военнослужащих. Штаб в том числе организует отправку обмундирования мобилизованным.
Как сообщало ИА REGNUM, поддержка родственникам жителей Якутии, мобилизованных для участия в спецоперации в защиту Донбасса, должна быть оказана оперативно, распорядился 10 октября глава республики Айсен Николаев.