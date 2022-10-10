Биробиджан, 10 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Еврейской АО работает штаб поддержки родственников мобилизованных мужчин «Мы вместе». В том числе звонки жителей региона круглосуточно принимает горячая линия, туда можно обращаться в том числе за психологической помощью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Региональным штабом руководит директор Центра «Мост» Иван Фраш. Подразделения этой структуры функционируют в каждом районе автономии, в том числе через них идёт сбор помощи для военнослужащих. Штаб в том числе организует отправку обмундирования мобилизованным.

«Отправив своих героев на сборы, семьи остались один на один с бытовыми проблемами. В круглосуточном режиме волонтеры приступают к адресной помощи для оставшихся без своей опоры и кормильцев, оказывают психологическую, юридическую, бытовую и гуманитарную поддержку нашим жителям. Мы все объединяемся, чтобы оказывать необходимую помощь более адресно, она будет более весомой и конкретной», — отметил Иван Фраш.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка родственникам жителей Якутии, мобилизованных для участия в спецоперации в защиту Донбасса, должна быть оказана оперативно, распорядился 10 октября глава республики Айсен Николаев.