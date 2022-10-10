Львов, Бывш. УССР, , 11:05 — REGNUM Объекты энергетической инфраструктуры Львова и Львовской области подверглись ракетным ударам. Об этом 10 октября в телеграм-канале сообщил глава администрации региона Максим Козицкий.

Ракетный удар Василий Иванов © ИА REGNUM

«Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации впоследствии», — указал он.

Он также предупредил жителей Львовщины об угрозе новых ракетных ударов и рекомендовал им оставаться в укрытиях.

«Не распространяйте никаких фото, видео и предположений», — посоветовал глава администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября по всей территории бывш. УССР прозвучали взрывы. Несколько прилётов зафиксировали в Киеве. Один из взрывов превратил в руины территорию парка Шевченко. Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил серию ударов по столице киевского режима.

На фоне ракетных ударов по территории бывш. УССР Владимира Зеленского вывезли из Киева и отправили на запад, где находится секретный бункер.

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