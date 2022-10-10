Париж, , 11:04 — REGNUM Во время двухдневной поездки в Алжир премьер-министр Франции Элизабет Борн сможет обсудить деликатный вопрос консульских пропусков, необходимых для сопровождения алжирцев до границы, и предоставленных им визовых ограничений, сообщает Liberation.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

Поездка также может стать возможностью за кулисами урегулировать некоторые острые вопросы, включая отказ Алжира выдать консульские пропуска, необходимые для высылки с территории Франции граждан, находящихся в незаконном положении.

До 2020 года Алжир выдал ряд пропусков, что позволило выслать 1652 человека. Под предлогом сначала закрытия границ, а затем строгого санитарного протокола количество пропусков значительно сократилось: в 2020 году было выдано 389 пропусков, в 2021 году — 34, а в первые два месяца 2022 года — только 5.

Франция попыталась связать выдачу пропусков с выдачей виз. В сентябре 2021 года Париж объявил о сокращении на 50% количества виз, выдаваемых гражданам Алжира.

Напомним, 15 сентября глава французского государства объявил перед префектами, что новый законопроект об иммиграции будет представлен «в начале 2023 года».