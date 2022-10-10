Москва, 10 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Госдуме оценили удары российских военных по территории бывшей УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Как же нацики смаковали видео теракта на Крымском мосту. Сколько было яда в сети. Нравилось? Наслаждайтесь теперь видом из окон. Каждый русофоб на прицеле», — отметил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в телеграм-канале.

Он также напомнил о планах Запада продолжать войну до последнего жителя территории бывшей УССР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские военные обстреливают критическую инфраструктуру киевского режима после подрыва Крымского моста.