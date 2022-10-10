Томск, 10 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Компания «Новапорт» увеличит инвестиции в строительство нового аэровокзального комплекса в томском аэропорту имени Николая Камова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Pasha7308 Аэропорт. Томск

Дополнительное соглашение об этом подписали 10 октября генеральный директор аэропорта Томска Антон Перфильев и гендиректор ООО «ХК Новолекс» Евгений Филиппов. Подписание состоялось под патронажем губернатора Владимира Мазура и генерального директора компании «Новапорт Холдинг» Сергея Рудакова.

Глава региона отметил, что строительство нового терминала идёт по графику. Он будет оборудован двумя телескопическими трапами, 11 стойками регистрации и четырьмя выходами на посадку.

«Всё, как мы планировали и обещали с главой холдинга «Новапорт» Сергеем Васильевичем Рудаковым летом, когда инспектировали стройку», — подчеркнул Владимир Мазур.