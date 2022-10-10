Петропавловск-Камчатский, 10 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На Камчатке в центр поддержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации в защиту Донбасса, и их семей поступило 77 обращений, сообщили в краевом правительстве.

Vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

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В среднем на горячую линию поступает по 10 звонков в сутки. В основном население интересуется информацией о предоставлении бесплатного питания детям в школах и получении единовременной выплаты мобилизованными.

В ходе обращений в центр выяснилось, что в некоторых школах педагоги не знают об обеспечении детей мобилизованных бесплатным горячим питанием.

«Совместно с министерством образования Камчатского края была оперативно организована видео конференцсвязь с заместителями глав муниципалитетов, после чего директора школ были дополнительно проинформированы. На сегодня вопрос решен», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатки Александра Лебедева.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке начался приём документов от семей, мужчины из которых были мобилизованы или по контракту исполняют военные обязанности в спецоперации в защиту Донбасса, для получения бесплатных путёвок в лагеря.