Киев, 10 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Один из ударов в Киеве был нанесён по башне бизнес-центра 101 Tower, который расположен в центре города. Видеозаписи с последствиями удара 10 октября разместили очевидцы с территории б. УССР в соцсетях и телеграм-каналах.

(сс) Will Russell Взрыв

На выложенных в интернет кадрах запечатлено повреждённое в результате взрыва высотное задние бизнес-центра в центре Киева, нижняя часть которого частично разрушена, а во многих окнах верхней части выбиты стёкла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Новая Каховка Херсонской области, освобождённой от киевских нацистов, второй раз за день сработал сигнал воздушной тревоги.