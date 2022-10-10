Киев, 10 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Руководство киевского режима и лично Владимир Зеленский «долго выпрашивали» жестких действий со стороны Москвы, отметил 10 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

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Как сообщалось ранее, утром 10 октября ВС России наносят серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. Сообщается о взрывах практически во всех регионах.

«Все, что сегодня происходит, на совести этого кровавого клоуна [Зеленского]», — подчеркнул военкор.