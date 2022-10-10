Москва, , 10:56 — REGNUM Екатерина Гордон высказалась по поводу конфликта участниц музыкального дуэта «2 Маши» Марии Зайцевой и Марии Шейх. Об этом 9 октября сообщил портал Teleprogramma.

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Гордон заявила, что инициатором конфликта стала Зайцева, которая в какой-то момент стала действовать самостоятельно, в частности, начала давать интервью без Шейх. Ведущая отметила, что лично присутствовала в тот момент, когда девушки договаривались исполнять песни «2 Маши» только вместе.

Гордон также сообщила, что Шейх обратилась за юридической консультацией. Эксперты сообщили певице, что она по праву настаивает на этом моменте. Кроме того, выяснилось, что большинство песен группы написала именно Шейх, а не Зайцева. Журналистка, не называя конкретного имени, назвала нехорошим словом артиста, «который не ценит автора» и заявила, что он «точно закончит бесславно».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 7 октября 2022 года, в день 7-летия группы «2 Маши» Мария Зайцева опубликовала видео, в котором рассказала, что музыкальный коллектив приостановил деятельность из-за «внутреннего конфликта». Она, в частности, заявила, что Шейх не ценила её и выступила против того, чтобы Зайцева исполняла песни группы сольно.

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