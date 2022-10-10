Сент-Луис, США, , 10:56 — REGNUM Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз» произвели обмен российскими игроками. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

«Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

В результате обмена нападающий Клим Костин перешёл из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон», а в обратном направлении проследовал защитник Дмитрий Саморуков.

Ранее 23-летний Костин и 23-летний Саморуков были выставлены на драфт отказов, где их никто не забрал.

Костин выступал за «Сент-Луис» с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 40 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач. В сезоне 2020/21 он играл на правах аренды за омский «Авангард» и стал обладателем Кубка Гагарина.

Саморуков является воспитанником московского ЦСКА, за который играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2020/21. В прошлом сезоне он выступал за фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд», где провёл 51 матч, забросив три шайбы и отдав 15 результативных передач.