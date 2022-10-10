Мурманск, 10 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал СМИ не хайповать на теме СВО.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Хочу обратиться к СМИ и пабликам: прошу не гнаться за минутным хайпом и не распространять непроверенную информацию. Не время и не тема для этого, вы своими вбросами увеличиваете переживания людей. Многим людям непросто: их мужья, отцы уходят защищать Родину. Оставайтесь людьми», — заявил глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Мурманской области собрали 1,5 тонны гуманитарного груза для участников СВО.