Москва, 10 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Дальнейшие действия ОПЕК+ по сокращению или наращиванию объемов добычи нефти будут зависеть от перспектив возращения на мировой энергетический рынок Ирана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал решение картеля сократить добычу черного золота.

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«Данное решение ОПЕК+ поддержали все участники сделки, — констатировал Каленов. — Оно должно позволить удержать достаточно высокую цену на нефть — выше 90 долларов за баррель – даже при сезонном падении спроса. В значительной степени от этого пострадает экономика стран «Большой семерки», в первую очередь США, которые опять начали вести антироссийскую риторику уже даже в этом вопросе, обвиняя ОПЕК в сговоре с Россией».

При этом, как полагает Каленов, реальные сокращения ОПЕК+ должны оказаться значительно меньше, так как многие страны и так не дотягивают до разрешенного им уровня добычи.

«В целом, любая информация о перспективах изменения на мировых энергетических рынках в значительной степени подогревает глобальный энергетический кризис. При этом дальнейшие действия ОПЕК+ будут зависеть от перспектив возращения на мировой энергетический рынок Ирана», — подытожил Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти привело к панике в администрации президента США Джо Байдена.