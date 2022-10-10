Париж, , 10:56 — REGNUM Рост производственной активности во Франции остановился на фоне неопределенности в экономике и скачка цен на энергоносители, по данным ежемесячного опроса Банка Франции, о чем сообщает агентство Bloomberg.

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Опрос, проведенный центральным банком среди 8 500 фирм, показал не небольшой рост в сентябре, как ожидалось ранее, а стабилизацию. Руководители промышленных предприятий прогнозируют очередную стагнацию в октябре и сообщают о дальнейшем ухудшении их финансового положения на фоне роста цен на энергоносители.

Картина в сфере услуг несколько более оптимистична, но и там темпы роста активности замедляются, как следует из опроса. Банк Франции снизил оценку экономического роста в третьем квартале с 0,3% до 0,25%

«Сектор услуг продолжает неплохо сопротивляться и даже растет в сентябре и, возможно, [вырастет] в октябре, — сказал Франсуа Вильруа де Гало в интервью радиостанции France Culture. — Однако промышленность начинает страдать, и это явление немного новое и, к сожалению, не очень неожиданное, потому что оно связано со значительным ростом счетов за электроэнергию».

Длительное повышение цен на энергоносители создает нагрузку на фабрики. Статистическое агентство Insee заявило в начале октября, что ожидает снижения темпов экономического роста до нуля в последнем квартале 2022 года.

Французский центробанк прогнозирует росте на 2,6% в 2022 году, за которым последует «явное замедление» в 2023 году. Глава ЦБ повторил прогноз банка на 2023 год в диапазоне между сокращением на 0,5% и ростом на 0,8%, сославшись на «большую неопределенность». Прогноз также предполагает отсутствие роста в четвертом квартале 2022 года.

Показатель неопределенности, рассчитываемый центральным банком на основе анализа опроса, в сентябре снова вырос, причем предприниматели, в частности, выражали опасения по поводу энергетики. В промышленности также ухудшились оценки объема заказов.

«Неопределенность очень сильно растет в промышленности, — сказал Вильруа. — Неизвестно, сколько будет стоить энергия, а в некоторых случаях непонятно даже, будет ли она доступна».

По его словам, больше всего страдают энергоемкие отрасли, такие как химическая и сталелитейная.

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