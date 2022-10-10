Тбилиси, 10 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Минюст Грузии принимает все необходимые меры, чтобы защитить здоровье бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом 9 октября заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Его спросили, возможно ли, что власти страны разрешат осужденному экс-президенту выехать за границу для лечения.

«У вас есть какая-то конкретика, конкретная информация о том, что происходит с Саакашвили? Я знаю, что государство, в данном случае минюст, делает всё, что его здоровье, а также всех других заключённых, были абсолютно защищены, их права были защищены и никто не был привилегированным», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр подчеркнул, что ко всем заключённым должен быть одинаковый подход.

Напомним, Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. Почти сразу начались жалобы на состояние его здоровья. Неоднократно делались заявления, что он вот-вот умрёт, если его не выпустят на свободу. С мая политик находится в тбилисской больнице.