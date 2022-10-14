Москва, 14 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. После 30 сентября, когда ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, активизировались действия на границах освобожденных областей, произошел теракт на Крымском мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Специальная военная операция на территории б. УССР продолжается.

10 октября утром были нанесены удары по многим объектам критической инфраструктуры территории б. УССР, под удар попали Киев, Харьков, Днепропетровск и другие города.

Все подробности о ходе спецоперации, диктате «коллективного Запада» и действиях блока НАТО против России — в трансляции ИА REGNUM.